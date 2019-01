Ringe Bio søger flere frivillige: Ildsjæle holder hjulene i gang

2018 har været et rigtig godt biograf-år for Ringe Bio, der har oplevet en stigning i antallet af biografgængere på 10,3 procent. Denne succes skyldes ikke mindst de mange frivillige, der knokler for at få det hele til at løbe rundt, mener Torbjørn Wahl, der er formand for Foreningen Ringe Bio.

- Alt kører på frivillig basis. De mange ildsjæle knokler for at få det hele til at løbe rundt og bevare et godt kulturelt sted i byen, siger Torbjørn Wahl.

Der skal mange frivillige til at få det hele til at løbe rundt, og frivillige hænger ikke bare på træerne. Derfor søger Ringe Bio flere frivillige.

- Som frivillig bestemmer man selv, hvor meget, man vil arbejde. Nogle tager en ugentlig dag, andre en gang om måneden - man kan selv bestemme, hvor meget og hvad, man vil lave her, siger han og tilføjer:

- Vi kan godt bruge flere frivillige. Det er rart at have nogen flere hænder til at få besat vagterne.