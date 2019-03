Rift om de unge: Føtex skriger på nye elever

Føtex i Faaborg skal have ansat syv nye elever, men har meget svært ved at få fat i de unge. Derfor slår varehuschef Steffen Bech nu et slag for, at man sagtens kan få en god uddannelse og gøre karriere i en lille by som Faaborg.

Der er sket meget, siden han kom til Føtex i Faaborg for fire år siden. Dengang var der én elev. I dag er der fem. Og målet er at lande på ni elever, når året er omme.

Faaborg: Der er kamp om de unge. Gymnasierne kæmper for at få fat i dem. Erhvervsskolerne kæmper for at få fat i dem. Og Føtex i Faaborg kæmper lige nu hårdt for at få ansat syv nye elever.

Føtex i Faaborg søger lige nu nye elever inden for følgende områder: Gourmetslagter-elev. Delikatesseassistent-elev. Food-elev. Frugt og grønt-elev. To nonfood-elever (typisk tekstil og radio/tv). Serviceassistent-elev, en ny slags elevplads, som primært har fokus på kundeservice. Føtex i Faaborg har i alt 120 ansatte. Heraf er cirka 60 fuldtidsstillinger. Derudover er der en stor gruppe af unge medarbejdere, som ikke er på fuld tid, eller måske kun i perioder arbejder på fuld tid.

Gode muligheder lokalt

Han vil gerne slå et slag for, at man sagtens kan få en god uddannelse i en lille by som Faaborg. Og måske endda gøre karriere bagefter, så man bliver i byen i stedet for at flytte til de store byer.

- Vi har brug for de unge mennesker. Også for at sikre den arbejdskraft, vi har brug for i fremtiden. Det er en fælles bekymring, som også andre erhvervsvirksomheder her i Faaborg har. Der er meget fokus på de gymnasiale uddannelser, men ikke så meget på erhvervsuddannelserne. Og når man snakker erhvervsuddannelser, er der mest fokus på de større byer som Odense og Svendborg. Men der er faktisk rigtig gode mulighed for at uddanne sig lokalt her i Faaborg, understreger Steffen Bech.

- Vi samarbejder med både Kold College, Tietgenskolen og Svendborg Erhvervsskole, og man kan jo sagtens tage et grundforløb et af de steder og så gå i gang med en elevplads her i Faaborg, tilføjer han.