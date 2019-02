Richard får musikken til at spille i Årslev

I over 30 år har engelskfødte Richard Salsbury haft musikbutik i Odense. For et år siden tog han dog trompeterne under armene og flyttede til Årslev.

- Tidligere har jeg ikke rigtig deltaget i byens aktiviteter, for som selvstændig i Odense, brugte jeg al min tid dér. Men nu er jeg vendt hjem, og det er fedt at kunne involvere mig mere i byen og hilse på folk på gaden, smiler han.

De seneste knap ti år har han igen haft sin hjemmeadresse i Årslev, men det er først, efter han har rykket Musikværkstedet til byen, at han føler, han er kommet ind under huden på byen og dens beboere.

- Jeg kunne ikke drømme om at flytte tilbage. Danmark er et dejligt roligt og venligt sted, fortæller Richard Salsbury.

Selvom ægteskabet ikke holdt, har kærligheden til musikken aldrig vaklet. Derfor er Richard Salsbury i dag ikke i tvivl om, at han dengang traf det rette valg om at flytte til Danmark.

Da engelskfødte Richard Salsbury for 31 år siden tog det store spring fra Østlondon over Nordsøen til Årslev, var det på grund af kærlighed; kærlighed til sin nu ekskone og til musikken, som fik ham til at skifte Danmark ud med England og købe hus i Årslev, og musikbutik i Odense.

Han har repareret og solgt messingblæs-, strenge- og strygeinstrumenter i over 30 år, og i april 2018 flyttede han fra Bolbro i Odense til det rødmalede værksted i Årslev. På trods af at det var Odenses byfornyelse, der, til fordel for nye boliger, skubbede ham ud af butikslokalerne i Bolbro, er han glad for at vende hjem til Årslev.

Kunderne flytter med

Heldigvis har det ikke skræmt kunderne væk, at deres vante instrumentmager har smøget forklædet op og skiftet storby ud med "fremtidens forstad", Årslev, fortæller Richard Salsbury.

- Min partner og jeg, som tidligere drev Musikhuset i Odense, har lavet en aftale om, at vi arbejder sammen. Han har forretning på Skibhusvej i Odense, og jeg på Stationsvej i Årslev, og på den måde har vi to afdelinger, hvor vi hjælper hinanden med reparationer og lignende, fortæller han.

Men Richard Salsbury er efterhånden også et kendt navn i musikbranchen, og derfor hænger kunderne ved. Flere kommer fra nær og fjern, og her er det et stort plus at have Svendborgmotorvejen tæt på. Blandt andre er Prinsens Musikkorps en trofast kunde hos Richard Salsbury, og når de har forstrukket en trækbasun, tager de turen fra Skive i det nordjyske til Årslev.

- Folk vil gerne køre et stykke for det, når deres instrumenter har så stor betydning for dem, forklarer Richard Salsbury, som her et år efter flytningen af virksomheden kan tælle lige så mange kunder og kontanter i pengekassen, som inden.