Richard Ragnvald fejrer jubilæum i Ferritslev Fritidshus

Ferritslev: Richard Ragnvald kommer forbi Ferritslev Fritidshus, som en del af sin 60-års jubilæumsturné, onsdag 3. juli kl. 19.

Det er ikke usædvanligt, at dansktoppens stjerner kan fejre både 40- og 50-års jubilæum, men et 60-års jubilæum hører alligevel til sjældenhederne. Ikke desto mindre er det i år 60 år siden, at Richard Ragnvald begyndte som barnestjerne på Aarhusegnen i The Rich's Band.

Jubilæumsshowet byder på hits som "Tak fordi vi er venner" og "Kære lille mormor". Derudover spænder repertoiret bredt og krydres med anekdoter og røverhistorier. /EXP