- Vi er i gang med at producere fra klokken et om natten og har været i gang længe, når kontrollanterne kommer. Vi arbejder med margarine og chokolade, og alle ved, at det fedter, pointerede Morten Madsen.

- Vi gør selv rent i bageriet, og jeg er også med. Borde og vægge bliver tørret af, maskiner og redskaber vaskes hver dag i vores opvaskemaskine, gulvet vaskes hver dag, og om søndagen bliver det hele splittet ad og bliver højtryks- og skumspulet. Så jeg er sikker på, at der intet er at komme efter, lød det blandt andet fra den 56-årige bager i retten.

Det er et af de store spørgsmål, som Retten i Svendborg skal tage stilling til i en sag mellem Fødevarestyrelsen og indehaveren af Sdr. Nærå Bageri, Morten Madsen. Bageren er tiltalt for i flere omgange ikke at have gjort ordentligt rent i bageriet, hvilket har resulteret i sure smileyer - og tilhørende bøde.

Morten Madsen er tiltalt for i tre tilfælde at overtræde visse forordninger om fødevaresikkerhed.Ifølge anklagskriftet skulle der blandt andet være fundet indtørrede krummer og belægninger flere steder ved en kontrol i oktober 2018. Også flere spindelvæv under produktionsbord og snavs på låger er forhold, som kontrollanterne har anført i deres rapport. Kontrollen i oktober er den mest omfangsrige af de tre tilfælde. 20 punkter har kontrollanterne noteret.

- Men de har besøgt dig anmærkningsfrit i en periode, bemærkede Klaus Holten Kristensen med henvisning til, at der fra 2012 til 2016 ikke har været noget at komme efter i bageriet.

Det var i forbindelse med en omfattende kontrol, hvor bageriet i løbet af 2012 fik to bøder - en på 20.000 kroner og en på 25.000 kroner. Faktisk fik bageriet dengang forbud mod at sælge og producere, indtil der var gjort rent.

Det fik han ikke et konkret svar på, men til gengæld slog Morten Madsen fast, at han følte sig forfulgt af myndighederne, som han siden 2012 har haft et "skarpt" forhold til.

Det fik anklager Klaus Holten Kristensen til at spørge, om det var "snavs" i forbindelse med den daglige produktion, som kontrollanterne have set.

Tenderer hetz

Hvordan Fødevarestyrelsens svar på Mortens Madsens beskyldning lyder - og i øvrigt til de mange kritisable forhold i rapporterne - er uvist. To kontrollanter skal nemlig først vidne på et senere tidspunkt, fordi der ikke var afsat tid nok under onsdagens retsmøde.

Til gengæld kunne forsvaret føre to vidner, som begge havde opbakning med til Morten Madsen. Den ene var den tidligere indehaver af bageriet i Sdr. Nærå og nu konsulent, der blandt andet sælger ingredienser til bagerier. Også til Sdr. Nærå Bageri.

- Når man kommer i produktionstiden, så kan der ikke være rent i et bageri. Der er ikke tid til at gøre rent hele tiden. Det må man gøre, når man er færdig, lød det fra ham.

- Det tenderer en hetz med de her kontroller. Det er ikke fair, når man sammenligner med andre. Nu skal jeg ikke hænge nogen ud, men får Morten en bøde for det her, så er der et andet bageri, som skal lukkes, mente konsulenten, der samtidig oplyste, at han også var Mortens nabo.

Det andet vidne var en tidligere bager, som nu er sælger og ofte kommer i bageriet i Sdr. Nærå.

- Det er et gammelt bageri - gamle bygninger, så det kan ikke være stilrent som et kantinekøkken. Jeg kan godt se, hvis der er gammelt skidt, forklarede han og lod forstå, at det ikke var det, han fik øje på i bageriet.

Retssagen forventes genoptaget og afsluttet 25. februar, hvor Fødevarestyrelsens kontrollanter skal vidne. Det samme skal en ansat i Sdr. Nærå Bageri.

Under det første retsmøde kom det frem, at der sideløbende er en anden sag mellem parterne - angiveligt fordi Morten Madsen er blevet kaldt en "klaphat" i forbindelse med et kontrolbesøg i bageriet.