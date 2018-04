2 / 3

Aksel Scheby, Søllinge (kirkeværge): Det gør det jo utroligt festligt, at biskoppen giver sig tid til at komme i dag, hvor vi genindvier vores lille landsbykirke. Jeg vil ikke sige, at vi har savnet, vores kirke i det halve år, renoveringen har stået på - vi har jo klaret det med at tage til Hellerup Kirke, der ligger tre-fire kilometer herfra, Men vi har været meget spændte og nysgerrige på, hvordan det hele ville komme til at se ud. Og resultatet er blevet godt, synes jeg.