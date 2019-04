Restaurantejer udvider med café: Torvecaféens nye ejer er en gammel kending

Sait Køkten har haft restaurant Marino i 10 år. Nu har han udvidet familieforetagendet ved at købe Torvecaféen. Her skal hans kone og sønner være med til at bespise byens sultne borgere.

Ringe: Sait Køktens kone, Ilnur, har ikke kunne finde et arbejde i de seneste fire år. Derfor har familien taget sagen i egen hånd og købt Torvecaféen. Her kan Ilnur arbejde sammen med sin mand og sine sønner, samtidigt med at Sait stadig holder gang i sit andet spisested i byen, restaurant Marino.

- Da stedet blev sat til salg her, så jeg det som en god mulighed for at få min kone i gang med at arbejde igen. Hun har længe søgt en masse jobs uden held, men på den her måde kan vi selv gøre noget ved det. På samme tid kan mine sønner, som er 19 og 21, også komme og arbejde her på deltid, fortæller han stolt.

Familieforetagendet skal fungere ved, at Sait selv står i Torvecaféen fra åbningstid klokken 11.00 og frem til klokken 15.00. Derefter vil en af sønnerne komme og afløse ham, mens han selv dribler over til restaurant Marino for at gøre klar til aftenens servering.

Valget er faldet på Torvecaféen på grund af dens beliggenhed i hjertet af byen, samt de arbejdstider, der følger med den.

Udover familiemedlemmerne har Sait Køkten ansat én medarbejder mere til at arbejde i caféen.