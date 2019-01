Rektorløst gymnasium: Afklaring ventes i løbet af 14 dage

Allerede for halvanden måned siden vidste bestyrelsen, at Faaborg Gymnasiums rektor ikke vendte tilbage.

Faaborg: Sophie Holm Higgins farvel til rektorjobbet i Faaborg har været undervejs i et godt stykke tid. Det fortæller bestyrelsesformand for Faaborg Gymnasium, Jens Oddershede.

- Allerede efter en måneds sygemelding (i starten af december 2018, red.) stod det klart for bestyrelsen, at Sophie Holm Higgins ikke kunne vende tilbage til sit job. Derfor prioriterede vi at få en afklaring så hurtigt som muligt og indledte forhandlingen med Sophie Holm Higgins og hendes fagforening om en aftrædelsesaftale, siger han.

Aftalen, der blev forhandlet på plads, giver Sophie Holm Higgins de samme vilkår, som hvis der havde været tale om en afskedigelsessag, oplyser Jens Oddershede.

Aftalen er gældende fra den 15. januar, og Sophie Holm Higgins er fritstillet i resten af aftaleperioden.

Han ønsker ikke at præcisere, hvad det rent økonomisk indebærer for gymnasiet.