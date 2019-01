Elevråd: Ærgerligt

Næstformand i elevrådet Laura Pardorf Nielsen siger:

- Vi synes, det er rigtig ærgerligt. Men det kom nok ikke som den helt store overraskelse, fordi hun har været sygemeldt i længere tid. Sophie har altid været rigtig sød at snakke med og altid smilende, og så er det jo virkelig bare synd for hende, at det var sådan det skulle gå - at hun nu er nødt til at stoppe på grund af hendes sygemelding, som vi fik at vide til eftermiddagssamlingen i dag.

- De fortalte, at de havde en vigtig meddelelse, og så tænkte vi jo, at det godt kunne have noget med Sophie at gøre - enten det her med at hun stopper, eller måske en melding om, hvornår hun kommer tilbage.

- Vi har jo ikke rigtig følt, at vi har haft en rektor i et par måneder nu, så det bliver også meget rart, at der kommer en ny rektor, så der kommer lidt struktur i det igen, siger Laura Pardorf Nielsen, der betegner Sophie Holm Higgins som en populær rektor blandt eleverne.

- Vi har ikke drøftet det nærmere i elevrådet endnu, men vi skal til et møde på fredag, hvor Jesper Hasager Jensen og måske også Sophie vil være til stede, så det kan være, vi lige får lejlighed til at snakke med hende dér, tilføjer Laura Pardorf Nielsen.