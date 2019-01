Rekord igen-igen: Fremgangen fortsætter for midtfynsk maskinudlejer

CH Udlejning på Kielbergvej nyder godt af store bygge- og anlægsprojekter. Regnskabet for 2018 er det bedste af sin slags.

Ringe: Det går godt for virksomheden CH Udlejning på Kielbergvej tæt ved motorvejen. Det går faktisk rigtig godt for virksomheden, som udlejer både små og store maskiner til især anlægs- og byggebranchen.

Indehaver Claus Hansen kan nemlig se tilbage på et regnskabsår 2018, som er det bedste i virksomhedens historie, og dermed fortsætter udlejningsvirksomheden fremgangen fra de senere år.

I de seneste tre-fire år er omsætningen fordoblet, og i 2018 voksede bruttofortjenesten med knap seks millioner kroner i forhold til 2017.

- Vi har udvidet vores sortiment, og samtidig har vi også fornyet noget af vores grej. Det kan godt være at toppen er steget, men det er bunden altså også, og det har jeg det fint med. Toppen kan vi alle lave, men bunden skal vi også huske, og den er fulgt med, forklarer den 46-årige indehaver, som fik skabt et resultat før skat på seks millioner i 2018.

At det går godt med udlejningen af de midtfynske maskiner skyldes ikke mindst byggebranchen, som har oplevet et boom i de senere år.

- Odense er vores store område, og der er der gang i mange ting. Lokalt har vi en del ude ved Stål & Plast og Lactosan (begge har gang i udvidelser i Ringe). Det er to gode naboer at have, siger Claus Hansen.

- Så det er til bygge- og anlægsbranchen, vi udlejer til, men også reparation og vedligeholdelse. Det er ikke helt tosset, bemærker indehaveren.