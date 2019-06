Redningsaktion ved Ringe Sø: Person hjulpet op af vandet

Natten i lørdag var der dramatik i området ved Ringe Sø.

Både Beredskab Fyn og Fyns Politi rykkede mod den midtfynske by kort efter midnat, idet der var meldt om en person, der befandt sig i vandet i Ringe Sø. Også en redningshelikopter befandt sig på et tidspunkt i luften over søen.

Ifølge den vagthavende ved Beredskab Fyn lykkes det at få personer op af vandet. Hvorfor vedkommende befandt sig i vandet eller andre nærmere omstændigheder omkring nattens episode, kan morgenens vagthavende ved beredskabet ikke hjælpe med. Han henviser til vagtchefen hos Fyns Politi, som det lørdag morgen ikke er lykkes at komme i kontakt med.

Det skulle angiveligt være nogle unge, som var forsamlet på kunstbanen nær søen, der havde alarmeret politiet.