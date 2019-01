Reddet op fra iskoldt vand: Person røg gennem isen ved Arreskov Sø

Korinth: Både politi og beredskab blev sendt afsted mod Arreskov Sø ved Korinth fredag eftermiddag, da politiet ved 13.45-tiden fik en melding om, at to personer var gået ud på isen og var i fare for at drukne.

- Da redningsfolkene kommer frem, ser de, at der står en mand ved bredden, og der er én person, der er røget igennem isen.

- Så vedkommende bliver reddet i land, og der er altså ingen, der er druknet, oplyser Hans Jørgen Larsen, vagtchef ved Fyns Politi, som ikke har yderligere oplysninger om de involverede.

Historien melder heller ikke umiddelbart noget om, hvad de involverede foretog sig på isen.