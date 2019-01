Rebellens Kor giver koncert i Sdr. Nærå

Sdr. Nærå: Ved Fyraftenssang i Sdr. Nærå kirke onsdag 16. januar medvirker et ikke helt almindeligt kor.

Rebellens Kor er nemlig tilknyttet socialpsykiatrien på Langeland, hvor Ole Sørensen - også kaldet Rebellen - er leder af det socialpsykiatriske bo- og værested Hjørnet.

Udover sangen betyder fællesskabet meget for deltagerne, der også føler et vist ansvar for koret, som jo er et fælles projekt.

Ligefrem at give koncerter lå ikke lige til højrebenet, men ligesom man i Sdr. Nærå kirke har oplevet, hvordan de medvirkende i Fangekoret fra Vridsløselille bliver styrket gennem musikken og koncerter, oplever deltagerne i Rebellens kor også at blive set og hørt og respekteret gennem musikken.

Rebellens kor er af Langelands kommune udpeget til at repræsentere kommunen ved Folkemødet på Bornholm næste år - hvilket er en stor fjer i hatten for koret.

Fyraftensarrangementet begynder lidt tidligere end vanligt - kl. 16.30 - så der både er tid til at høre koret og til at synge fællessange. /exp