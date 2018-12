Realitet: Øhavsmuseet får 13 millioner på finansloven

Med vedtagelsen af finansloven ligger det nu fast, at Øhavsmuseet i Faaborg over tre år får 13 millioner kroner til at realisere sit nyskabende museumskoncept.

Faaborg: Det har allerede ligget i luften et par måneder, men nu er det sikkert og vist: Som en del af finansloven for 2019 får Øhavsmuseet i Faaborg 13 mio. kr. til at realisere et ambitiøst og nyskabende museumskoncept.

Det nye museum vil præsentere de besøgende for helt nye sider af den storslåede sydfynske natur og historie. Bevillingen er den næststørste bevilling, der på dette års finanslov gives til et enkeltstående museum.

Det glæder museumsdirektør Peter Thor Andersen:

- Vi er vanvittig glade og stolte og ser det samtidig som et udtryk for, at også politikerne på Christiansborg bakker op om de planer, vi har for et helt nyt øhavsmuseum, lyder det fra Peter Thor Andersen.

Om det nye museum fortæller han:

- Ambitionen med det nye øhavsmuseum er at lade gæsterne møde en overrumplende iscenesættelse af naturen i området ved Det Sydfynske Øhav. De skal mødes af oplevelser, der mærkbart påvirker deres sind, og som samtidig forklarer dem, hvorfor naturen skaber denne påvirkning. Vores ønske er at vise, hvordan naturen i årtusinder har skabt samme effekt på mennesket og dermed også har været med til at skabe den kultur, vi alle er forbundet til.

Gennem et helt nyt museumskoncept vil det nye øhavsmuseum lade gæsterne føle de sindsstemninger, som naturen giver os mennesker samt sætte dem i relation til vores landskabs dannelse og Danmarkshistorien. Derigennem sætter museet fokus på kvaliteterne ved livet uden for de store byer.