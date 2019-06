Ravndrup Bystævne kan fejre 100-års jubilæum

Der så skrækkeligt ud

Hvor Ravndrup Bystævne nu ligger, lå for 100 år siden en plads med sten og ler og al slags skrammel. I Ravndrup blev der ofte talt om at få pladsen ordnet, men det blev ved med at trække i langdrag - indtil 1918 hvor alle bymænd blev samlet og fik vedtaget at gøre noget ved sagen. Det lykkedes at indsamle 300 kroner til arbejdet, og bymændene skiftedes til i hold at komme og arbejde. Der blev drænet og plantet, sat stenhegn og lagt et godt lag grus. De 30 siddesten blev fundet og sat op; den store sten med indskriften blev fundet i den dybe kløft ved Eskelund, og efter meget arbejde fik bymændene den endelig op og rejst. De to ledpæle blev hentet ude i Ravndrupskoven. Og valdemarsdag 15. juni 1919 kunne man så indvi pladsen.

Gennem årene er der ændret lidt på pladsen, dog især efter orkanen 3. december 1999, hvor det 80 år gamle lindetræ blæste omkuld og flagstangen væltede. Bestyrelsen besluttede, at nu da alt var kaos skulle alt renoveres totalt. Bymændene mødte op i foråret 2000, og der blev ryddet op og jævnet i mange timer. Siddestenene blev placeret på ny i to cirkler. Nyt lindetræ blev plantet. Ny flagstang blev rejst - og den kommer naturligvis i brug til 100-års jubilæet.