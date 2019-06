Faaborg-Midtfyn: Rynkeby Foods, tømrermester Carsten Knudsen, Ryslinge Tagdækning og Volkswagen Faaborg. Det er blot nogle af de virksomheder, som har sagt ja til at få besøg af en 6. klasse næste skoleår.

Det sker som en del af et projekt kaldet "Erhvervsrygsækken", hvor skoler samarbejder med erhvervslivet om at gøre matematikundervisningen mere virkelighedsnær.

Erhvervsrygsækken er en del af planen for, hvordan skolerne i Faaborg-Midtfyn Kommune skal udvikle sig, så eleverne "føler sig rustet til at begå sig i fremtidens samfund," som det lyder.

Et politisk nedsat udvalg kaldet "Fremtidens Skole" har i flere år arbejdet på en række anbefalinger, som kommunalbestyrelsen tirsdag skal give grønt lys til.

En af anbefalingerne går på at støtte erhvervsrygsækken, som indtil nu har kørt som et midlertidigt pilotprojekt for enkelte klasser.

Men nu bliver der skruet op for projektet, og det betyder, at alle kommunens 6. klasser skal ud af klasselokalet og ind på virksomhederne. Planen er at udbrede fra 2021 sådan, at alle elever i 4.-9. klasse én gang årligt skal prøve kræfter med virkeligheden og erhvervslivets matematik.