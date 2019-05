Pung fisket op fra taske: 76-årige kvinde bestjålet i Røde Kors-butik

Faaborg: En 76-årige kvinde fra Faaborg fik mandag omkring klokken 11 stjålet sin pengepung. Pungen blev stjålet fra kvindens taske, mens hun var i Røde Kors-butikken i Faaborg, oplyser Fyns Politi.

Der er tale om en mørkebrun læderpung, der indeholdt forskellige kort, dankort og kontanter, og det var først lidt senere på dagen, at kvinden opdagede, at pungen var væk. Her skulle hun bruge den, men kunne konstatere, at lynlåsen til tasken var åben, og pungen væk.