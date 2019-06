Publikum skal selv medvirke i kunstudstilling i Herringe-Rudme

Herringe-Rudme: Galleri Svinestien er på vej med en festudstilling med mange lokale kunstnere, udvidelse af galleriet med nye lokaler, og som noget helt nyt vises der også interiør og møbler.

Startskuddet går med fernisering søndag 16. juni kl. 14-16, hvor sløret løftes for både udstilling, det nye rum og de nye designs.

For sidstnævnte er der blandt andet tale om et funky bord til samspisning, og et helt nyt dansk sengedesign, som er specielt beregnet til samsovning.

Udstillingen åbnes med en festtale af landsbyhøjskolens forstander Tyge Mortensen, der vil fabulere over begrebet "sammen" set i relation både til udstillingen og landsbylivet. "Sammen" er netop temaet for udstillingen.