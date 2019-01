Prisfest: Hvem skal hædres i foreningslivet i Faaborg-Midtfyn

Faaborg-Midtfyn: Det er en tradition, at Faaborg-Midtfyn Kommune hylder ildsjæle, foreninger og idrætsudøvere med arrangementet Fejring af frivilligheden og foreningslivet.

Inden længe bliver der skrevet endnu et kapitel i arrangementets historie, når Årets ildsjæl 2018, Årets forening 2018 og Årets ungepris 2018 skal uddeles. Men hvem skal have priserne? Ja, det kan alle være med til at bestemme.

Frem til 3. februar er der åbent for indstillinger til de tre priser, og alle har mulighed for at indstille sin favorit eller favoritter i de tre kategorier. Det skal ske på kommunens hjemmeside under kultur og fritid, og det bliver så op til en jury at finde de tre vindere. Som i de senere år får vinderne en check og en statuette.

Foruden de tre priser indebærer arrangementet en hyldest af flotte idrætspræstationer i løbet af 2018. De hyldes ved et arrangement den 22. februar, og indstillingsfristen er her den 10. februar.

Også her skal indstillinger ske via kommunens hjemmeside, og det er også her, at man kan se kriterierne i de forskellige kategorier. I 2017 blev Årets forening Østerby Sportsrideklub, Årets ungepris gik til de unge bag Rudme Festivalen mens Årets ildsjæl blev A.P. Andersen fra Gislev Lokalråd.