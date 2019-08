Prisen er hemmelig: Omstridt hvalhale bliver genudsat

Det Rigtige Faaborg har købt byens nye vartegn, der blev fjernet fra Havnebadet i september. Prisen er hemmelig og genudsætningen er fortsat under planlægning

Faaborg: Den omstridte hvalhale, der indtil sidste år, strittede op ad vandet ud for havnebadet, skal genudsættes. Det sker på initiativ af mediehuset "Det Rigtige Faaborg" og i et vist omfang for kommunens regning. Hvalhalen dukkede op under lidt mystiske omstændigheder i forbindelse med åbning af Havnebadet i maj 2014. I princippet var den ulovlig, for hverken kommunen eller Kystdirektoratet havde på forhånd fået nys om eller godkendt opsætning af den 10,5 ton tunge aluminiumsskulptur på betonsokkel. Pludselig stod den der bare.

Folk var meget kede af, at Hvalhalen var væk. På ganske kort tid, havde folk i byen taget den til sig, og opfattede den helt tydeligt som ét af byens vartegn. Henrik Poulsen, direktør hos Det Rigtige Faaborg

Hvalhalen Hvalhalen er lavet i aluminium og står på en betonsokkel.Den er seks meter bred, 4,5 meter høj og vejer 10,5 ton.



Den blev sat op lige får åbning af havnebadet i maj 2014, og blev fjernet igen i september 2018.



Idemændende bag værket er blandt andre Tommy "Topsvejs" Hansen og Benny "Boomstærk" Rasmussen.

Hvalhalen blev fjernet igen i september sidste år. Foto: Jørn Ungstrup, Det Rigtige Faaborg

Forsvandt pludseligt Nogle kreative, lokale gavtyve, blandt andre Tommy "Topsvejs" Hansen og Benny "Boomstærk" Rasmussen, syntes Ringe løb med al opmærksomhed efter kommunesammenlægningen og ville have et positivt fokus tilbage til Faaborg. Det fik de med den opsigtsvækkende skulptur, hvis kreative ophav i første omgang forblev en hemmelighed. Imidlertid kom der lidt kurer på tråden mellem idemændene og i september sidste år, forsvandt hvalhalen lige så pludseligt, som den var kommet. - Nu har den har stået i vandet i fire år, og planen var at den skulle stå her i tre måneder. Både aluminum og beton er lavet til at klare saltvand, men hvis der pludselig er en kajakroer, der får halen i hovedet, så er jeg jo på den. Nu kommer den op til eftersyn, og så ser vi hvad fremtiden bringer, fortalte Tommy "Topsvejs" Hansen dengang til "Det Rigtige Faaborg".

Hvalhalen nåede på relativ kort tid at blive et af Faaborgs vartegn. Foto: Jørn Ungstrup, Det Rigtige Faaborg.

Nyt vartegn for Faaborg Forsvindingsnummeret faldt ikke i god jord hos faaborgenserne. Især på Facebook kunne man tydelig fornemme bestyrtelsen. - Folk var meget kede af, at Hvalhalen var væk. På ganske kort tid, havde folk i byen taget den til sig, og opfattede den helt tydeligt som ét af byens vartegn, så vi besluttede os ret hurtigt for at gøre en indsats for at på Hvalhalen tilbage, fortæller Henrik Poulsen, direktør i Det Rigtige Faaborg. I samarbejde med fotografen Jørn Ungstrup udgav Henrik Poulsen og "Det Rigtige Faaborg" kort tid efter, Hvalhalen var fjernet, foto- og anekdotebogen "Finurlige Faaborg", hvis forside netop er prydet af et foto af Hvalhalen, der er blevet ret central i den nye fortælling om købstaden.

Foræres til kommunen I første omgang blev Hvalhalen sat til salg, via et opslag på Facebook. Prisen blev sat til 500.000 kr., og nu er den altså købt af "Det Rigtige Faaborg". Hvor meget, medie- og eventhuset har givet for værket, vil Henrik Poulsen ikke ud med: - Det er en del af aftalen med ophavsmanden, at vi ikke offentliggør overtagelsessummen, understreger Henrik Poulsen. Følgelig vil han heller ikke oplyse, hvordan finansieringen er tilvejebragt. - Jeg mangler et par sponsorer, før det hænger helt sammen, siger han dog. Sikkert er det imidlertid, at kommunen nu er gået ind i sagen. Et flertal i økonomiudvalget har valgt at imødekomme en ansøgning fra Henrik Poulsen på 77.000 kr. Det betyder blandt andet, at kommunen overtager værket, så Hvalhalen bliver fælleseje. Nu skal den så bare sættes i vandet ved Havnebadet igen. - Vi ved endnu ikke helt, hvornår det sker. Det skal lige en tilladelse på plads, men det kommer til at foregå med musik og anden festlighed, når Hvalhalen søsættes igen, lover Henrik Poulsen.