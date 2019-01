Prinsesser, riddere og fine damer inviterede til nytårstaffel på Carl Nielsen Skolen

Nr. Lyndelse: De to 0. klasser på Carl Nielsen Skolen inviterede alle deres gamle venner fra Symfonien og fra Nr. Lyndelse Børnehave til nytårstaffel for at markere, at 2019 er et særligt år for de skoleparate børnehavebørn, som starter skole/forårs-sfo den 1. april.

Børnene var klædt som prinser, prinsesser, riddere, fine damer og herrer osv. Skolebørnene har de sidste par dage haft travlt med at forberede festen, lavet kroner, pyntet op, bagt kager og pølsehorn, og alle har glædet sig til at tage imod de nye børn og deres voksne fra børnehaverne.

- Og det blev en sjov og vellykket fest for alle, hvilket også fremgår at billederne med glade børn, siger Susanne Pedersen, der er afdelingsleder for SFO/indskoling på Carl Nielsen Skolen, i en pressemeddelelse.