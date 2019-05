Præst måtte opgive at være pensionist: - Jeg var ved at blive desperat

Jørgen Mose Laursen fra Ringe var egentlig gået på pension i 2008. Her fandt han dog hurtigt ud af, at han havde så svært ved at undvære bryllupperne, begravelserne og resten af sine opgaver i kirken, at han valgte at tage 11 år mere i præstekjole.

Ringe: For 11 år siden lagde Jørgen Mose Laursen sin præstekrave og forlod med konen Lise sit embede på Samsø. Han skulle i stedet være pensionist tæt på sin datter og hendes familie i Heden på Midtfyn. I et stykke tid trivedes han fint uden kirkeklokkerne i hverdagen, men efterhånden begyndte han at finde sig selv i Ringe Kirke, hver eneste gang der var mulighed for at komme tæt på alter, orgel og prædikestol og være en del af begivenhederne. - Jeg var ved at blive desperat. Jeg blev simpelthen til en kirkenarkoman. Jeg gik til alle de bryllupper, begravelser og gudstjenester, jeg kunne komme til, fortæller Jørgen Mose Laursen. Han besluttede derfor igen at søge arbejde i kirken. Nu er det blevet til lidt mere end et årti som konstitueret præst i en lang række sogne på Fyn, og i det sidste halvandet år har han tilhørt kirkerne i Espe, Vantinge og Hillerslev. Han har ligeledes prædiket i Ringe Kirke i omkring et halvt år. - Alle steder har der været utrolig dejlige og imødekommende menigheder og et skønt personale. Jeg har lært mange dejlige mennesker at kende og følt mig utrolig godt behandlet, fortæller Jørgen Mose Laursen.

Blå bog 79-årige Jørgen Mose Laursen har i de sidste 11 år arbejdet som konstitueret præst i forskellige sogne på Fyn.



Det sidste halvandet år har han været præst i Espe, Hillerslev og Vantinge, og han har ligeledes prædiket i eksempelvis Ringe Kirke.



Han kom til Midtfyn fra Samsø, hvor han havde været præst siden 1992. Egentlig var han gået på pension, men han begyndte at arbejde igen, da han kom til Ringe.



Nu er det dog blevet tid til hans sidste prædiken, som finder sted i Hillerslev Kirke 30. maj, inden han skal være pensionist på fuld tid.



Han bor midt i Ringe sammen med sin kone Lise.

Det sidste halvandet år har Jørgen Mose Laursen været præst i Hillerslev, Espe og Vantinge, men han har også arbejdet i et halvt år i Ringe Kirke. Foto: Sofie Ejlskov Hugger

Pension for anden gang I dag er han 79 år, og selvom han stadig brænder for at forkynde kristendommen, kan han mærke, at kroppen ikke længere kan følge med. Han har derfor valgt at indlede sin pensionisttid for anden gang i slutningen af maj. - Jeg er simpelthen gift med mit arbejde, men kan ikke klare det rent fysisk mere. Jeg ville gerne have fortsat, hvis fysikken var til det, men vil også nødig begynde at vrøvle og stå og være forvirret. Jeg vil stoppe, mens legen er god, fortæller Jørgen Mose Laursen. Han var rundet 40 år, da han fik sit første præstejob. På det tidspunkt havde han i 13 år undervist på en skole i Århus i blandt andet fransk, latin, musik, orientering, formning og dansk. Det var mens han uddannede sig på Marselisborg Seminarium, at en kristendomslærer fik ham til at få øjnene op for den kristne tro. - Han fik mig til at dreje 180 grader, og han fortalte mig, hvad kristendommen var. Jeg troede, at man skulle være så og så god, før Gud kunne lide én - og så var det lige omvendt. Jeg blev i dén grad bidt af det, forklarer Jørgen Mose Laursen.

Jørgen Mose Laursen var egentlig gået på pension i 2008. Har fandt han ud af, at han savnede at være præst i så høj grad, at han blev nødt til at vende tilbage til sit job. Foto: Sofie Ejlskov Hugger

Blev præst i 1980 Han begyndte at læse teologi ved siden af sit arbejde som lærer, og 1980 kunne han kalde sig præst. Samme år overtog han sit første embede på Jegindø i Limfjorden, og sidenhen, i 1992, rykkede han til Samsø og Tunø. - Lige siden jeg begyndte at læse til præst, har jeg følt det som et kald. Det var simpelthen så godt, det kristne budskab. Jeg ville ud at forkynde, og jeg kunne simpelthen ikke stoppe med at forkynde det gode budskab. Flere og flere skulle høre det, fortæller Jørgen Mose Laursen. Gennem årene har han dog fundet ud af, at der også er mange hårde opgaver forbundet med at arbejde i kirken. Når man både vier og begraver, bliver hovedet fyldt af glæde den ene dag og sorg den anden, og Jørgen Mose Laursen har let ved at føle med de mennesker, han omgås som præst. Særligt er der én hændelse, der har sat sig godt fast i hukommelsen. - På Samsø begravede jeg for to omkomne, der hjalp en fyrværker i sommerferien. Det var så forfærdelig en oplevelse, at hver gang jeg hører fyrværkeri, kommer den op igen. Det gjorde mig så forfærdelig ondt, at forældrene sad på Samsø og havde mistet to børn ved en meningsløs ulykke, fortæller han.

Jørgen Mose Laursen, der har sin afskedsgudstjeneste 30. maj, bor i Ringe sammen med sin kone Lise. Foto: Sofie Ejlskov Hugger

Elsker sang På den anden side går hans kærlighed til kristendommen hånd i hånd med forkærligheden for sang, og han bruger mange af sine vågne timer på at synge og studere nye og gamle salmer i samlebogen og dens tillæg. - Jeg elsker sang. Jeg har også fået stillet et kor på benene i Vantinge sammen med organisten, og det nyder jeg i dén grad. Jeg skal også fortsætte med det som pensionist, siger Jørgen Mose Laursen. Derudover vil han, når han stopper med at arbejde, bruge endnu mere tid på at komme ud og nyde naturen, end han hidtil har gjort. - Jeg skal motionere om Ringe Sø og ud at fotografere med mit spejlreflekskamera, og så kommer jeg selvfølgelig stadig til at nyde at komme i Ringe Kirke. Men jeg kommer til at tage en kold pensionisttyrker, og det bliver hårdt, siger Jørgen Mose Laursen. Han holder sin afskedsgudstjeneste i Hillerslev Kirke på Kristi himmelfartsdag den 30. maj.