Præst i Bovlund Sten Kaalø indleder sangprojekt med foredrag i Årslev Sognehus

Årslev: Torsdag den 17. januar kl. 19 kan man i Årslev Sognehus høre salmedigteren og sognepræsten i Bovlund Frimenighed, Sten Kaalø, fortælle om sin digtning og gennemgå nogle af de salmer, han har skrevet. I folkekirkens autoriserede salmebog findes der to salmer af Sten Kaalø, nr. 70 "Du kom til vor runde jord" og nr. 239 "I den nat af stumme skrig". Han har skrevet mange flere end dem - og man skal lære dem at kende og synge nogle af dem som fællessang, akkompagneret af Årslev kirkes organist og kirkesanger.

Foredraget er åbningsarrangement i et større sangprojekt i de midtfynske kirker, som løber over hele året. I projektet fokuseres der på nyere salmer, hvoraf mange ikke står i den autoriserede salmebog fra 2003, da de er nyere eller først er sunget ind og blevet kendte senere. Der bliver skrevet mange nye salmer disse år, og her er muligheden for at lære en del af dem at kende.

Projektet er et samarbejde mellem kirkerne, arrangeret af en gruppe af de midtfynske præster.