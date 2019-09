Poul på marked for 28. år i træk

Egeskov: Som kræmmer er der mange måder at være på Egeskov Marked på. For Poul Andersen (75) og tre venner fra Odense er det det sociale, der er vigtigst. De sad alle klar i deres bod lidt før klokken 14.00 fredag, da markedet åbnede. Bordene i butikken bugnede af det, de har formået at skrabet sammen i det seneste års tid.

- Meget af det, er noget min kone har smidt ud, men jeg mener - det er jo næsten nyt endnu, siger Poul og peger i retning af diverse service, nipsting og plastikemballage på bordet.

For Poul er det 28. gang, han er med som kræmmer på Egeskov Marked.

- Det startede det år, vi tømte min svigermors dødsbo, og så solgte vi alt det, vi ikke kunne bruge. Siden er vi vendt tilbage år efter år, og det er en fest hvert eneste år, fortæller han.

De er fire venner afsted, og de overnatter på luftmadrasser i deres markedstelt - temperaturen i teltet er nede på 7-8 grader, når de vender hjem - fra kroen - ved 02-tiden.

- Men vi sover fint. Jeg har fået fat i en seniormadras, der er lidt højere, for det kniber at komme op fra de almindelige madrasser, fortæller Poul.

Ifølge Poul har han uden held forsøgt at gennemføre et generationsskifte for sin bod på markedet.

- Men min børn synes, de er blevet for gamle, så nu satser jeg på at overtale børnebørnene, griner han.

Boden omsætter typisk for 2000-3000 kroner, og de betaler 500 af dem for at have en stadeplads.

- Så det er jo ikke noget vi bliver fede af, men vi har en fest, og vi får det, der skal til, siger han og med henvisning til sin Albani Classic.