Populært ægtepar blev årets faldsledboere

Faldsled: I Faldsled vil de gerne hædre folk, der igennem længere tid har ydet en indsats for byen, og man må sige, at det lykkedes et finde et par perfekte kandidater i år. Hæderen som Årets Faldsledbo tilfaldt nemlig ægteparret Bente og Jørgen Bo Jensen - sidstnævnte også kaldet Jørgen Bosi - da kåringen fandt sted lørdag eftermiddag i forbindelse med havnefesten i Faldsled.

Formanden for Faldsled/Svanninge SG&I, Flemming Lunde, motiverede valget således.

- Hjælpsomhed, omsorgsfuldhed, tålmodighed og rummelighed er nogle af de ord, der rammer plet, når det gælder jer. For jer er det en naturlig ting at hjælpe andre. I er et par meget aktive mennesker i vores by, og Jørgen har så vidt jeg ved kun været væk fra Faldsled, da han aftjente sin værnepligt på Cypern i 1967. Han er æresmedlem af Faldsled/Svanninge SG&I og har sammenlagt igennem 50 år været en del af foreningen som træner, leder og og i dag som instruktør i fitness. Bente er tilflytter men er et eksempel på rigtig god integration. I to gør tilsammen fantastisk mange gode ting for vores by. Bente er med til at arrangere den populære fællesspisning på den gamle skole fire gange om året, og I var primus motor, da der for nogle år siden skulle skaffes tøj, møbler og cykler til de flygtninge, der flyttede ind i pensionistboligerne. I er et par, der virkelig brænder for området og gør en masse godt for byen, sagde Flemming Lunde.

Årets Faldsledbo udpeges af en jury bestående af de seneste 10 års "Årets Faldsledboere". Med hæderen fulgte i år en lille skål lavet af keramikeren Jette Borch.