- Vi har hele tiden vidst, at vi skulle videre på et tidspunkt, men vi har boet derovre i flere måneder ad gangen, og vi kender stort set alle på øen, og de fleste kender os. Lyø var det første sted, hvor vi fik noget succes og kunne se, at vi kunne drive en forretning med det, vi laver. Så det er da helt vildt vemodigt at skulle videre, siger han og understreger, at modtagelsen på Lyø har været over al forventning.

Kokkene driver blandt andet restauranten Snack & Blues på Nørrebro og er ved at åbne en afdeling mere i Københavns Zoologiske Have.

- Vi har altid haft vores base og vores forretning i København, og logistikken spænder ben for os. Der er langt til Lyø. Vi har gang i en masse ting i København, og nu er vi nået til, at vi ikke rigtig kan gøre tingene fuldt ud. Og der er aldrig kommet noget godt ud af at gøre tingene halvt, uddyber Alexander Sjøstrøm Petersen.

The Average Food Truck, som de tre kokkes firma hedder, har meddelt foreningen bag caféen, Lyø Kultur og Besøgscenter, at det bliver deres sidste år som forpagtere. Siden 2016 har de serveret italiensk mad for både øboer og turister.

Lyø: Når Café Lyø Gamle Skole åbner op for 2019-sæsonen, så er det samtidig begyndelsen på den sidste sæson for kokkene Alexander Sjøstrøm Petersen, Trung Tien Do og Urs Fiedler.

Ny forpagter søges

De afgående forpagtere får rosende ord med på vejen fra formanden for foreningen Lyø Kultur og Besøgscenter, Bent Knudsen.

- Vi har været rigtig glade for dem. De har været gode til at få nogle mennesker igennem, og der har virkelig været knald på, siger han.

Nu er jagten på en eller flere nye forpagtere gået ind.

- Den måde, de nuværende forpagtere har kørt det på, har været rigtig fint for øens gæster, sejlere og turister, men vi kunne da også godt drømme om at finde en, som ville bo her fast og have åbent engang imellem i weekender, højtider og den slags, siger han og er fuld af forhåbning i forhold til at finde efterfølgerne.

- Der er blevet bygget et rigtig godt grundlag op, så jeg er sikker på, at kandidaterne kommer til at stå på nakken af hinanden, siger han.

De nuværende forpagtere giver gerne en hånd med til at finde den helt rigtige.

- Vi har stukket en føler ud, og skulle der være nogen, der er interesseret i at overtage vores koncept, så kan vi finde ud af at lave en eller anden overgangsperiode. Vi er meget villige til at dele ud af vores erfaringer med at drive sådan et sted, siger Alexander Sjøstrøm Petersen.

Inden forpagterne takker helt af, ser de nu frem til deres fjerde sæson i Det sydfynske Øhav.

- Det kunne jo være rigtig sjovt, hvis alle dem, der har været glade for at komme her, ville kigge forbi og sige "tak for denne gang". Og vi vil også gerne sige tak til alle dem, der har støttet os og gjort det til et sjovt sted at være, siger han.

Café Lyø Gamle Skole lukker ned for 2019-sæsonen d. 1. september.