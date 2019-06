Populær dageplejeordning lukker i Bøgebjerg Børnehus

- Det er da en fuldstændig vanvittig dårlig beslutning! Vi har netop været så glade for det samarbejde mellem børnehave og dagpleje og desuden oplevet, at overgangen til børnehave går virkelig godt, samtidig med de børn der starter i børnehaven stadig har mulighed for at hilse på deres dagplejemor i ny og næ, som de jo mindes i mange mange år frem. Hvad er begrundelsen for at stoppe det?

For eksempel skriver Line Gerlach-Hansen, der selv har haft et barn med i ordningen:

Vester Aaby: Gæstedagplejeren er blevet opsagt, og fra udgangen af oktober vil der ikke være en såkaldt gæstehus-ordning i Bøgebjerg Børnehus. En ordning, hvor dagplejebørn blev passet i børnehaven, når der var sygdom eller ferie i deres almindelige dagpleje eller vuggestue. Det skabte glidende overgang for børnene, der havde rig mulighed for at lære huset, børnene og pædagogerne at kende, inden de skulle starte.

Det er positivt, at forældrene er frustrerede

Skoleleder Jes Fechtenburg bekræfter at gæstehus-ordningen lukker, men afkræfter samtidig, at der er de store chancer for at bevare den.

- Det er en økonomisk beslutning. Vi vil forsøge os med en masse andre tiltag, som kan hjælpe indkøringen fra dagpleje til børnehave på vej, siger han.

Skolelederen er glad for, at forældrene bliver frustrerede, når de hører om lukningen af ordning. Det betyder nemlig, at det var en vellykket en af slagsen:

- Det er positivt, når folk reagerer, som de gør. Det betyder at ordningen har været god, og forhåbentlig kan vi få nye tiltag i gang, som kan måle sig med gæstehus-ordningen, siger han.

Det er stadig målet for ham, at børn skal have let ved at komme fra dagplejen til børnehaven, og lover nye tiltag, der har det formål. Det bliver dog ikke tiltag, der er på helt samme økonomiske niveau.

- Det bliver billigere løsninger, det er klart. Men vi håber, at de kan skabe en glidende overgang for alle børn.