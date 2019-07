Politisk splittelse: Mindretal ville redde konkursramt fritidscenter

Torben Smith (SF) stemte sammen med syv andre i kommunalbestyrelsen for at give to millioner til Midtfyns Fritidscenter for at undgå en konkurs. Arkivfoto

Otte politikere ville redde Midtfyns Fritidscenter fra konkurs ved at give en ekstra bevilling på godt to millioner kroner. De tager nu bladet fra munden efter flere dages tavshed.

Ringe: Der har været ret så stille fra politisk side i kølvandet på konkursbegæringen af Midtfyns Fritidscenter. Kun borgmester Hans Stavnsager (S) har måtte udtale sig om sagen, og om de forhandlinger der har fundet sted mellem kommunen og fritidscentret i forsøget på at redde centret fra en konkurs. Men fredag eftermiddag tog otte kommunalbestyrelsesmedlemmer bladet fra munden, og i et indlæg til avisen oplyser de, at et mindretal, bestående af de otte politikere, faktisk var indstillet på at redde centret fra konkurs ved at give en ekstrabevilling på cirka to millioner. Blandt de otte er Torben Smith (SF). - Vi går ud med det her nu, fordi det åbenbart er kendt rundt om i byen, at der har været et mindretal, der gerne ville hjælpe med det nødvendige beløb. Vi synes, at folk har krav på at vide, hvem det var, siger Torben Smith.

Fritidscentret er stadig åbent, selv om det er gået konkurs. Hvor længe kommunen har sikret de ansattes løn, det er dog uvist. Arkivfoto: Lasse Hansen

Splittede partier Et flertal, bestående af blandt andet alle socialdemokraterne, var stemt for at give fritidscentret et beløb på 600.000 kroner. Som tidligere fortalt var det ikke nok for fritidscentrets bestyrelse til at sikre en fortsat drift. - Vi har stemt for at give 600.000 kroner, for det var det samme procentuelle tal, som vi gav til Forum Faaborg (400.000 kroner, red.), lyder det fra den netop nyvalgte gruppeformand for Socialdemokratiet Anstina Krogh. - Vi synes selvfølgelig også, at det er rigtig ærgerligt, at Midtfyns Fritidscenter er gået konkurs. Men hver eneste gang vi skal give nogle penge til fritidscentret, så skal vi tage dem fra nogle andre, og 600.000 kroner var, hvad vi havde mulighed for. - Men 600.000 kroner var ikke nok til at undgå en konkurs. Hvordan forholder du dig til det? - Nu er der jo en forhandling i gang (mellem kurator og direktionen i Faaborg-Midtfyn, red.), og vi håber på et godt resultat, så alle borgere og foreninger fortsat kan anvende de faciliteter, der er, siger den socialdemokratiske politiker. Kim Aas Christensen (S) sad som repræsentant for kommunalbestyrelsen i fritidscenterets bestyrelse. - Personligt har det været en ubehagelig oplevelse. Det har ikke været let at sidde i den position, siger han om sine to roller. - Men har du ikke haft et ansvar i det her? - Jo, man har altid et ansvar. Det har vi både haft i bestyrelsen i fritidscenteret, og det har alle i kommunalbestyrelsen, som har været med til at træffe beslutninger, der er ført til det her, siger Kim Aas Christensen.

Splittet Venstre Hos Venstre var der stor splittelse. - Vi har snakket om det i gruppen, og så er det hver enkelts mavefornemmelse, der har været afgørende, siger gruppeformanden, der gerne sætter ord på sin egen holdning. Søren Kristensen var en af de tre Venstrefolk, der stemte for at give et par millioner til det økonomisk trængte fritidscenter. - Det giver for meget uro, og det har vi ikke brug for. Det sender et skidt signal til borgere og foreninger, men også for så vidt angår vores udviklingsstrategi, at der er usikkerhed om et fyrtårn som Midtfyns Fritidscenter. - Vi havde tillid til, at det kunne køre videre herfra. Vi er også af den overbevisning, at det kan koste kommunen lige så mange penge alligevel. Det ved vi selvfølgelig ikke endnu, men det formoder vi, og så ville vi hellere give dem til centret nu, understreger Søren Kristensen. Det politiske mindretal, der stemte for at give Midtfyn Fritidscenter en økonomisk indsprøjtning på to millioner, består af Åge Priisholm (DF), Søren Kristensen (V), Kristian Nielsen (V), Bo Petersen (V), Mads Holdgaard (AL), Anna Mette Borring (RV), Søren Clemmensen (C) og Torben Smith (SF). Avisen har forsøgt at få en kommentar fra borgmester Hans Stavnsager (S) og formand for Kultur- og Lokalsamfundsudvalget Anne Møllegaard (DF), men det har ikke været muligt.