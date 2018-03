Faaborg-Midtfyn: En ny aflønningsmodel for plejefamilier, der imødekommer plejefamiliernes ønsker om større økonomisk stabilitet, blev mandag aften sendt i høring fra kommunalbestyrelsen. Der har været nogle meget skarpe udmeldinger fra plejefamilierne i Faaborg-Midtfyn Kommune på det seneste. Mange er utilfredse med den måde, flere plejefamilier pludselig er blevet sat markant ned i løn på, fordi deres plejebørn klarede sig godt. Og nogle plejefamilier har bevidst valgt at sige nej tak til faaborg-midtfynske plejebørn på grund af utilfredsheden.

En ny model er på vej, hvor plejefamilierne i stedet for årlige forhandlinger om antallet af vederlag, får spredt aflønningen jævnt ud over hele anbringelsesperioden. Tirsdag aften møder politikerne fra Opvækst & Læring så dem, forslaget handler om, nemlig plejefamilierne, der har sat politikerne stævne i MD-Vuns-huset i Vester Hæsinge.

- Det bliver en bedre løsning, end den vi har i dag, sagde Steffen Jensen (S), der også lagde vægt på, at plejefamilierne selv kan vælge, om de vil gå over på den nye model eller køre videre på den gamle.

Kirsten Lundgaard (Enhedslisten) mente, at kommunen kan være lidt mere storsindet, end der er lagt op til i forslaget.

- To måneders opsigelse i stedet for en, og en pensionsordning for plejefamilier. Det burde kunne løses, sagde hun.

Anna Mette Borring (B) glædede sig over, at plejefamilierne selv er blevet inddraget i arbejdet med at forbedre forholdene.

- Vi skal skabe de bedste betingelser for dem, så vi også i fremtiden kan tiltrække plejefamilier - det skal være et attraktivt job, sagde hun.