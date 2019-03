Politikerne river sig i håret: Sikring af uheldskryds bliver megadyrt

Millinge: Sikring af det frygtede "banankryds" i Millinge, kan blive megadyrt for Faaborg-Midtfyn Kommune, og politikerne i Teknik- og Miljøudvalget river sig nu i håret, mens bilisterne tilsyneladende fortsætter med at køre råddent trods dårlige oversigtsforhold.

Forrige søndag havnede en bilist i stengærdet ud for haven til Assensvej 228. Det er fjerde gang på 10 år at René Johansen og Jytte Taono oplever bilister forulykke på deres grund. Tilbage i november bragede en bil gennem væggen til Karin og Knud Hansens hus i krydset Østerbyvej/Assensvej. Det var tredje gang over en årrække, at husejerne fik den form for ubudne gæster.

I lokalbefolkningen er der stor bekymring over de mange uheld i krydset, og borgerne har flere gange foreslået, at der én gang for alle etableres en rundkørsel, men den løsning er alt for dyr, blandt andet fordi eksproprationsomkostninger i givet fald vil lægge tre millioner kroner oveni den samlede regning, der så vil løbe op mindst 10. mio kr.

Noget skal de ske, og det mest oplagte, når rundkørslen ikke er i spil, er at lave et firbenet kryds med lysregulering.

- Det ser bare ud til, at en lysregulering vil fordyre sådan et projekt med over én million kroner, og så er vi usikre på, om blink fra et trafikfyr kan genere naboerne, fortæller Søren Kristensen (V) formand for Teknik- og Miljøudvalget, hvor tvivlen og prisen hindrede politikerne i at nå frem til en afklaring.

Umiddelbart ser det ud til, at et vil koste kommunen 7,2 mio. kr. at lave et firbenet kryds med cykelstier og vigepligtmarkeringer, sådan at der bliver ubetinget vigepligt fra sydlig del af Assensvej og fra Østerbyvej. Skal der også være lysregulering stiger prisen fluks med over en million kr.

Lokalrådet i Svanninge-Millinge er dog skeptisk og mener fremkommeligheden på Assensvej bliver dårligere. Politiet har også denne bekymring og anbefaler enten lukning af Østerbyvej eller at signalanlæg opsættes i krydset. Det er også en ulempe, at der umiddelbart efter ombygning, kan opstå farlige situationer, når vigepligten i krydset ændres, fordi trafikanter skal lære at ændre adfærd på stedet.

- Der er findes ikke én god løsning, der kan holdes indenfor et rimeligt budget, og vi mangler at få vurderet på, hvad effekten af og prisen for fartdæmpninger på Assensvej og Kirkegyden vil være, især set i forhold til ekstraomkostningerne ved at lave en lysregulering, siger Søren Kristensen.

Teknik- og Miljøudvalget tager sagen op igen, når der er lavet flere udregninger på bedret trafiksikkerhed på uheldsstrækningen.