Politikere vil flytte Heldagsskolen fra Vantinge til Korinth

Politikerne Opvækst- og Læringsudvalget anbefaler at flytte Heldagsskolen fra Vantinge til den gamle Brahetrolleborg Skole. Det peger alle høringssvar på som den bedste løsning. Socialdemokraten Steffen Jensen er dog ikke overbevist om, at det er en god idé.

Nu lander sagen dog hos politikerne i Økonomiudvalget på mandag, og her fremgår det, at Opvækst- og Læringsudvalget anbefaler en flytning af Heldagsskolen fra Vantinge til Korinth.

Heldagsskolen i Vantinge er i dag presset på pladsen, og der er to scenarier: Enten skal der bygges til i Vantinge, eller også skal skolen flyttes til Korinth. Begge dele er muligt for de cirka 11 millioner kroner, der er sat af på kommunens budget.

- Både ledelsen og de ansatte på Heldagsskolen og også børnehaven og dagplejen, der i dag bruger Brahetrolleborg Skole, peger i deres høringssvar alle på, at det kunne være en spændende idé at flytte Heldagsskolen til Korinth. Uanset hvor Heldagsskolen ligger, skal børnene jo transporteres, og så ligger Brahetrolleborg jo rigtig fint i forhold, at de her børn har behov for nogle rammer, hvor de kan komme ud i naturen, nævner udvalgsformanden.

- Alle de tilbagemeldinger og høringssvar, vi har fået, peger i én retning: At en flytning af Heldagsskolen fagligt og socialt vil være det bedste for børnene. Det er ud fra det, at vi anbefaler en flytning, siger Kim Aas Christensen.

Hvorfor flytte skolen?

I Opvækst- og Læringsudvalget tager Steffen Jensen (S) forbehold for anbefalingen.

- Jeg mangler grunden til at flytte Heldagsskolen. Da jeg som nyvalgt medlem af kommunalbestyrelsen var rundt og se kommunens institutioner, ramte det mig meget, hvordan de løser opgaven på Heldagsskolen i Vantinge. De nævnte blandt andet, at nogle elever har brug for god plads. Hvis elever skulle forsøge at stikke af, kan de løbe rigtig langt, inden de møder andre, som kan blive generet af det. Det synes jeg er en fascinerende fortælling, siger Steffen Jensen.

- I budgetforhandlingerne var alle, jeg talte med, enige om, at Heldagsskolen skal blive i Vantinge. For mig er der ikke noget i den aktuelle sagsfremstilling, der modbeviser det. Vantinge er en forholdsvis central placering, og jeg kan godt frygte, at det kan blive en glidebane, hvis den flytter til Brahetrolleborg, hvor der er mere plads. De 60 børn, der er i Heldagsskolen i dag, har brug for tryghed, men lige pludselig er det måske 80 eller 100 børn, man tager ind. Og hvad så med børnehaven og dagplejen, der er glade for at bruge skolen i dag, spørger Steffen Jensen.