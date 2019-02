Politikere atter velkomne på institutioner op til valg

Faaborg-Midtfyn: I seks måneder op til kommunalvalget i 2017 måtte de lokale politiske kandidater ikke besøge offentlig institutioner såsom skoler, børnehaver og plejehjem, med mindre de var inviteret og havde fået lov af kommunens direktion. Og der måtte ikke foregå politisk agitation under nogen omstændigheder.

Sådan bliver det ikke, næste gang der er valg.

Ankestyrelsen har nemlig efter en henvendelse fra Kalundborg Kommune svaret, at der ikke kan fastsættes regler, der afskærer kommunalbestyrelsesmedlemmer fra at besøge kommunens institutioner som led i deres hverv i en periode op til et valg. Politik & Strategi har derfor tilrettet Faaborg-Midtfyns retningslinjer for politikerbesøg på institutioner, så det er i tråd med Ankestyrelsens udtalelse..

Det fremgår dog fortsat af retningslinjerne at besøg på kommunale arbejdspladser og institutioner altid skal ske under hensyntagen til den daglige drift og de forhold, der gælder på stedet..