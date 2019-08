Politikere: Det er en barsk omgang

Søren Kristensen (V): Vi har ikke mange kommentarer for nuværende. Der er mange usikkerheder, og det er først lige blevet offentliggjort, og der skal være ro til at spekulere på det. Så begynder der også nogle forhandlinger inden længe, og vi melder ikke ud på de enkelte spareforslag. Vi går konstruktivt til opgaven, og det ser ud til, at det i år bliver en svær opgave, og der er noget i det her, som vi ikke bryder os om i Venstre, men det vender vi nok tilbage til senere. Når noget åbnes, så er vi også klar til at drøfte det. Men vi starter ikke i avisen i dag. Arkivfoto: Nils Svalebøg

Faaborg-Midtfyn-politikere kalder kommunens spareforslag for barske og håber at en ny udligningsreform giver ekstra penge i kommunekassen, så omgangen med sparekniven bliver mere skånsom.

Torben Smidt (SF): Det ser ret truende ud, men trusselsniveauet afhænger jo også af, hvad vi har at gøre med. Det ved vi først på et senere tidspunkt, og ellers så har jeg ikke andet at sige lige nu. Arkivfoto: Michael Bager

Kim Aas Christensen (S), formand for Opvækst- og Læringsudvalget: Det er en barsk omgang. Der er mange forbehold, for vi ved endnu ikke, hvad der sker med den kommende udligningsreform, og desuden er vi ikke påbegyndt forhandlingerne endnu. Men det er hård kost, og det må vi være ærlige omkring. Hvis regeringen ikke kommer med en løsning, hvor vi får tilført flere penge, så kommer det til at gøre ondt, og så må vi finde de steder, hvor det gør mindst ondt. Men som du kan se i sparekataloget, så gør det ondt ? ligegyldigt hvad vi gør. Så vi håber, at mine gode kolleger på Christiansborg gør, hvad de lovede ved at lave en udligningsreform, der hjælper os. Arkivfoto: Kim Rune

Mads Holdgaard (Alternativet): Det er umiddelbart en træls situation ? igen-igen. Børne- og ungeområdet fylder rigtig meget i det her sparekatalog, og det er jeg bekymret for og også opmærksom på. Så synes jeg ikke, at centraladministrationen bidrager så meget. Lige nu er det de borgernære ydelser, der må holde for, og jeg tror, at vi må gentænke vores struktur, og hvad vi bruger på udvikling kontra drift. For vi er der, hvor vi ikke kan levere den service, som der er behov for. Det nytter ikke, at vi tror, at vi kan udvikle os ud af tingene, og så ikke have en fornuftig driftsituation. Der er nogle spareforslag, som jeg ikke kan se blive ført ud i livet, uden at jeg vil være konkret på dem lige nu. Jeg håber, at det ser mere gunstigt ud, når vi kender vores endelige ramme. Arkivfoto: Michael Bager

Anne Møllegaard Mortensen, (DF), formand for Kultur- og Lokalsamfundsudvalget: Når vi kigger på det, så er det kernevelfærden, vi vil sørge for, at vi råd til. Der er mange af de her forslag, både spareforslag og effektiviseringer, som vi nødigt ser gennemført, men det kan være, at det bliver nødvendigt. Men vi kan håbe på, at der lander nogle ekstra penge, når nu en ny regering er kommet til. De har jo lovet det. Vi vil prioritere ud fra vores kerneværdier, men det er svært at sætte yderligere ord på lige nu. Arkivfoto