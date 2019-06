- Jeg blev naturligvis forbavset, for den slags havde jeg ikke regnet med at finde så henkastet. Jeg kunne genkende, at det var krysantemumbomber, så jeg ringede straks til politiet, fortæller Jens Jørgensen.

I følge Fyns Politi falder krysantemumbomberne ind under kategorien fyrværkeri, men slår samtidigt fast, at de er livsfarlige.

Fem dage i græsset

Jens Jørgensen delte efterfølgende oplysningen om sit fund i Facebookgruppen "5854 Gislev" Her vakte billedet af krysantemumbomberne stor forargelse.

Samtidigt stod det også klart, at andre lokale havde studset over den mærkelige spand tidligere på ugen.

Tidligst er den set af en borger mandag morgen i sidste uge - altså fem dage inden den blev fjernet.

- Det er ikke rart at tænke på, at noget så farligt kan stå så længe fremme et sted, hvor børn kunne komme forbi. Hvem ved, om de måske kunne finde på at fyre det af, siger Jens Jørgensen.

Politiets gæt er, at skaberne af bomben har villet se, hvordan et byskilt ville klare sig mod en eksplosion. Og Jens Jørgensen gætter på, at bombemagerne har fået kolde fødder i sidste ende.