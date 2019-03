Politiet afliver drabsrygter i Faaborg

Faaborg: Rygterne har i de seneste dage svirret i Faaborg, om at der skulle være begået et drab i byen - flere mener ovenikøbet at vide, at der var en økse involveret.

Vidner fortæller avisen, at et område tæt på plejecentret Tømmergaarden var afspærret onsdag i sidste uge, og at politiet afsøgte området med hunde.

At politiet har været i Faaborg for at undersøge et mistænkeligt dødsfald, vil kommunikationsrådgiver Charlotte Nyborg fra Fyns Politi gerne bekræfte. Men der er altså ikke hold i rygtet om, at der skulle være begået et mord, forklarer hun.

- Jeg kan bekræfte, at politiet har været i Faaborg for at lave nogle undersøgelser, fordi der var mistanke om, at det ikke var et naturligt dødsfald, men konklusionen var, at det var et naturligt dødsfald, siger Charlotte Nyborg.

Derfor har politiet heller ikke yderligere kommentarer til sagen, og ønsker ikke at oplyse om, hvad der var for omstændigheder ved dødsfaldet, der fik dem til at efterforske stedet.