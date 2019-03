Podcast-mødre holder foredrag på Ringe Bibliotek: 'Da mor blev væk'

Årslev: Laura Vilsgaard og Julie Bruhn Højsgaard har podcasten "Jeg er mor", og lørdag 30. marts klokken 10.30 holder de foredrag under overskriften "Da mor blev væk" på Årslev Bibliotek.

Foredraget handler blandt andet om, hvorfor det er svært at blive mor, og man er velkommen til at tage sine spædbørn og tumlinge med til foredraget. Der er plads til både at amme, lege, trøste og skifte ble, understreges det i pressemeddelelsen.

Billetter til foredraget kan købes på bibliotekets hjemmeside. /cak