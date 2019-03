Pligten Kalder og musikken spiller

Rudme: Lørdag 9. marts kl. 21 optræder "Pligten Kalder" på Foderstoffen i Rudme. Gruppen består af Torben Steno på orgel, Johan Olsen, sang, Peter Jessen, klarinet, samt Søren Mikkelsen på bas.

De kalder deres musik for "ikke-kommunalt støttet jazz". Det er musik fra det bodega-ironiske univers med flere nuancer af brunt.

En del af deres seneste plade er musik fra en koncert på spillestedet Dexter's i Odense. Pligten Kalder har mange bånd til Fyn og er altid glade for at spille her, så det var et naturligt valg, hedder det på gruppens hjemmeside.