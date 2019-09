Tiltalt ved retten i Svendborg for ved flere tilfælde at have slået på sine to plejebørn med flad hånd.

Korinth: Det var en ulykkelig sag, der fredag blev oprullet ved retten i Svendborg. En 51-årig plejemor fra Faaborg-Midtfyn Kommune er tiltalt for ved flere lejligheder at have udstukket lussinger til sine to plejebørn på syv og 11 år. Sagen blev anmeldt efter en underretning fra den yngste drengs skole.

Kvinden nægter sig skyldig.

- Jeg har aldrig udøvet vold mod nogen af dem. Jeg har taget fat og været fysisk men aldrig slået nogen af dem, forklarede hun blandt andet i retten.

Kvinden forklarede desuden, at hun og ægtefællen havde haft plejebørn i de seneste 15 år, og inklusiv de to nuværende har de i alt haft otte plejebørn boende.

Efter kvinden blev tiltalt, har den 7-årige drengs sjællandske kommune fjernet ham fra plejefamilien, mens den 11-årige fortsat bor hos familien, som han har gjort det, siden han var tre måneder gammel.

Helt centralt for sagen bliver det, hvordan dommer og nævninge vurderer de to videoafhøringer af drengene, der fredag blev afspillet i retten. Afhøringerne er foretaget i et børnehus af en politimand, der er specialuddannet til at afhøre børn.

Som vidner var de to drenge tydeligvis svære at have med at gøre. Den yngste, der har diagnosen autisme, havde meget svært ved at koncentrere sig under interviewet, der varede cirka en time. Efterforskeren blev ved med at vende tilbage til en nøgleepisode, hvor de to drenge havde leget med strømhegnet på ejendommen, og hvor plejemoren var blevet vred og havde grebet ind. Det var denne episode den 7-årige havde fortalt om i skolen og som førte til en underretning på grund af mistanke om, at hun efterfølgende havde slået drengen med flad hånd i ansigtet.

Den store dreng optrådte i sin afhøring meget beskyttende overfor sin plejemor, og understregede igen og igen, at hun aldrig kunne finde på at slå, og at hans plejebror havde fundet på en løgnehistorie. Da intervieweren gik ham på klingen kom det dog frem, at plejemoren kun slog, når de havde lavet skarnsstreger, og at hun ikke gjorde det ret meget og ret tit.

Der falder dom i sagen på torsdag den 12. september, hvor sagen genoptages. Bliver den 51-årige dømt, vil hun få frataget sin plejetilladelse, og den 11-årige kan ikke længere bo i familien.