Faaborg: Natten til torsdag så nogen deres snit til at stjæle det store juletræ, som plejehjemmet Prices Have havde anskaffet. Træet stod udenfor og ventede på at blive hentet ind for at blive pyntet.

Det var ikke populært hos personalet på plejehjemmet. På Prices Have Centrets Facebook-siden lød opslaget sådan her:

"Nøj, jeg er så vred (onde smileys) - på min dejlige arbejdsplads Plejehjemmet Prices Have Centeret, har vi opdaget, at beboernes store juletræ er blevet stjålet!!! Det var det juletræ, beboerne og vi skulle have pyntet så smukt, som vi har gjort så mange år tilbage, som ville vise glæde og minder tilbage i vore beboers øjne. Skam jer - håber træet taber nålene, og at I står med en grum følelse."

En følger af Facebook-siden Kenneth Toldbod Nielsen reagerede dog prompte på opslaget, og nu har han skaffet plejehjemmet et nyt træ på fire meter.

Så kære tyveknægte - hold jer fra det.