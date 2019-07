Plankerne ud i Faaborg og Faldsled

Faldsled og Faaborg: Er man til den ædle kampsport "Planken ud", bliver der rig lejlighed til at fryde sig over dukkerter i lokalområdet lørdag, for både i Faldsled, i forbindelse med havnefesten, og i Faaborg, i forbindelse med træskibstræffet, dystes der i balance og fægtekunst over havnebassinerne. I Faldsled regnes med op til 14 deltagere. Tovholder Henning Bahl har ikke sine navne klar endnu, men blæser til action kl. 14.

En time senere går det løs ved "Den Spanske Trappe" i Faaborg. Her stiller politikerne Hans Stavnsager, Søren Kristensen, Ole Pedersen op mod depotindehaver Ove "Albani Nielsen", Remakøbmand Lars Møller samt designer Ole Pedersen.

Begge steder er der efterfølgende borgerkåringer. Årets Faldsledbo kåres kl. 15.30, Årets Faaborgenser en time senere.

I Faldsled står beboerforeningen bag festlighederne, i Faaborg er det foreningen "Vennerne".