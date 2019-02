Museernes udviklingsplaner vil både give arbejdspladser og gøre Faaborg til et mere attraktivt sted at bo.

- Jeg synes, vi er lykkedes med at få turistsæsonen til at vare til ind i september. Der er så en tendens til, at de gæster, der kommer lidt senere, er lidt ældre, ligesom profilen på indbyggerne i Faaborg, siger han.

Han konstaterer, at det er et sejt træk op ad bakke, blot at forlænge turistsæsonen i Faaborg, så det varer længere end tre ugers højssæson.

Faaborg: De tiltag, der er sat i gang for at fremme turismen i Faaborg, understøtter udviklingen af byen, og vil både give arbejdspladser og borgere. Men først og fremmest giver de byen et godt ry.

Avisen har udfordret de otte politiske partier i Faaborg-Midtfyns kommunalbestyrelse til at være med til at sætte en direkte dagordenen for, hvad vi laver journalistik om. Partierne sender et politisk udspil eller debatindlæg, og her på redaktionen bruger vi politikernes oplæg som afsæt for uafhængig journalistik om emnet.Dansk Folkeparti skrev forleden et debatindlæg, hvor kommunalbestyrelsesmedlem Åge Priisholm på vegne af DF-gruppen og på baggrund af en politisk bestilt analyse af bosætningspotentialet skrev om, at Faaborg skal være en by for alle - ikke blot pensionister.

Høj gennemsnitsalder i Faaborg

En analyse, konsulentfirmaet Niras lavede for kommunalbestyrelsen, viser blandt andet, at Faaborg er den by i kommunen, der har den højeste gennemsnitsalder. 57 procent af byens borgere er over 50 år, og det har fået konsulenterne til at anbefale, at kommunen i sin bosætningstrategi udelukkende satser på at bygge seniorboliger, 180 af dem frem mod 2030.

Politikerne synes, den er lidt svær at sluge, og Dansk Folkeparti opfordrede i et debatoplæg her i avisen i sidste uge til, at man ser på Faaborg som en by for alle aldersgrupper, en by med udviklingsmuligheder.

Kommunalbestyrelsesmedlem Aage Priisholm, Ringe, pegede blandt andet på byens museer som en slags lokomotiv for den udvikling.

Det ansvar tager chefen for Øhavsmuseet, Peter Thor Andersen, gerne på sig. I 2017 havde museet lidt over 16.000 gæster, men de kommende år skal der postes mange millioner i at omdanne Øhavsmuseet til en kæmpeattraktion og formidlingsinstitution, der kan tiltrække 100.000 gæster om året.

Det vil både skabe arbejdspladser og gøre byen mere attraktiv.