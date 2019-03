Plads til alle - brug for alle

I dag kender vi alle én der modtager hjemmehjælp og ser det som en naturlig del af det offentlige udbud til hjælp. Det er dog ikke så mange år siden, at det var anderledes. Frem til 1950érne var det familien, der støttede op om hjælpen i hjemmet hos den enkelte ældre, en hjælp, der til dels blev afløst af " Husmorafløsningen", der blev indført første gang i 1949. Senere kom den professionelle hjemmehjælper, og siden 1987 har hjemmehjælpen været gratis for alle.

Formålet med indførelsen af hjemmehjælpen var at støtte op om, at den ældre kunne blive længst muligt i eget hjem. Siden er behovet for hjemmehjælpstimer kun øget - ikke mindst i takt med vi danskere er blevet ældre. Og er det ikke en succes i Danmark, at vi bliver ældre? - som man siger: "alternativet er jo værre".

Vi kan sikkert alle godt være enige om, at det er et fattigt mål i sig selv at blive ældre, målet skal selvfølgelig være et godt og værdigt ældreliv for den enkelte og dennes familie. Med baggrund i de seneste tal fra KL om stigingen af ældre frem til 2030, har det dog sjældent været mere relevant end nu at drøfte, hvordan vi bruger vores ressourcer bedst muligt. Vores velfærdssamfund er under voldsomt pres, og den demografiske udvikling viser os, at presset kun bliver større.

Mange ansatte i Faaborg-Midtfyn Kommune anvender dagligt deres arbejdsdag på at give vores ældre medborgere det bedste, de har, og det samme gør mange pårørende. I Faaborg-Midtfyn Kommune har vi desuden et meget stærkt ældreråd, og mange frivillige gør dagligt en dyd ud af at hjælpe til ved en fællesspisning, gøre vågetjeneste, eller give en ældre "vind i håret" på en af kommunens indkøbte cykler.

Til trods for dette så oplever alt for mange ældre mistrivsel og ensomhed - og det skal vi have gjort noget ved. En måde at løse noget af udfordringen på, kunne være at inddrage alle os omkring de ældre borgere - nemlig civilsamfundet. Vi gør det allerede, men vi i Socialdemokratiet tror på, at vi kan samskabe lidt bedre end vi gør det nu.

Vi tror på, at hvis vi alle i Faaborg-Midtfyn Kommune har fokus på det gode ældre liv, et liv hvor værdighed og fællesskab er i fokus, så vi bliver stærkere sammen. Vi tror på en hverdag, hvor det er lige så naturligt at spille kort med sin lidt ældre nabo, som det er at gå til fodbold. Der er fortsat mange historier, der skal fortælles om de nok så kendte " gode gamle dage", og mange ældre deler rundhåndet ud af dem, mens der blandes kort. Vi tror også på en hverdag, hvor naboer hjælper hinanden med dagens opgaver, fx indkøbene, måske turen bliver hyggeligere for begge parter, hvis man lidt oftere tager afsted sammen.

Vi tror på, at et aktivt civilsamfund vil støtte op om, at den enkelte ældre vil føle sig som en del af fællesskabet og være med til at skabe en modvægt til den dominerende individualisme og samtidig bidrage til at vores ressourcer anvendes på den bedst mulige måde.

I Socialdemokratiet ønsker vi, at det fortsat er kommunen, der har ansvaret for den personlige pleje og praktiske hjælpe til vores ældre. Men det gode ældreliv handler om langt mere end det - og derfor kan det kun skabes, hvis vi alle engagerer os i opgaven som familiemedlemmer, venner og borgere i vores lokalsamfund.