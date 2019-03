Ringe/København: Fredag var som udgangspunkt en ganske almindelig undervisningsdag for eleverne på Midtfyns Gymnasium. Og så alligevel ikke for elever i 1.a.

14-16 elever valgte nemlig at blive væk fra lokalerne på Holmehøjvej for at deltage i den Internationale Klimastrejke, som fandt sted mange steder i landet og også rundt om i hele verdenen.

For 16-årige Naja Dyrn og tre veninder bød fredagen på en tur til Christiansborg, hvor flere tusinde på forhånd havde meldt deres ankomst.

- Det gør vi, fordi det er vigtigt. Det startede for en måned siden, hvor vi begyndte at undersøge det, og hvor vi fandt ud af, hvor lidt der egentlig bliver gjort. Det er et kæmpe problem, siger Naja Dyrn, inden hun og veninderne hopper på en Flixbus i Nyborg med retning mod København.

Godt et par håndfulde andre fra hendes gymnasieklasse deltager i et arrangementet i Odense.

- Det er ikke bare for sjov, at vi er med. Det er for at blive hørt, og vi demonstrerer for at åbne politikernes øjne, så de kan se, hvor meget dette intetforetagende folketing frustrerer os unge, der ikke kan stemme, lyder det fra Naja Dyrn, som hæfter sig ved, at et borgerforslag om en klimalov ikke vandt den helt store forståelse, da forslaget fornylig blev førstebehandlet i folketinget.

Hun gør selv sit til at passe på klimaet.

- Jeg har ret længe tænkt over det, og primært demonstrerer vi for en fremtid uden de store klimaforandringer og dets konsekvenser. Jeg spiser selv mindre kød og går stort set kun i genbrugstøj og spiser økologisk, bemærker Naja Dyrn, mens de hjemmelavede bannere nærmer sig København, hvor mere end 5000 andre unge er samlet.

Fredagens klimastrejke - Fridaysforfuture - finder sted i 27 danske byer. I alt er der 1769 strejker i 112 lande verden over.