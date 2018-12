For nyligt drejede Ryslinges eneste pizzaria, Midtfyns Pizza og Grill nøglen om for sidste gang til stor undren for byens borgere. Alligevel satser udlejeren af pizzariaet på, at en ny grill vil være på vej hurtigst muligt.

Ryslinge: Beboerne i Ryslinge har på det seneste måttet se langt efter pizza, pomfritter og burgere fra det lokale pizzaria. Midtfyns Pizza og Grill på Hestehavevej 4 valgte nemlig for nylig at dreje nøglen om og sige tak for nu. Avisen har forsøgt at få en nærmere forklaring på lukningen fra den nu tidligere pizzariaejer, men det er ikke lykkedes.

Spisestedets pludselige lukning ærgrer lokalrådsformand Gunnar Landtved. Han mener, at enhver lukning i byen er et stort tab.

- Det er da super ærgerligt, at pizzariaet lukker. Det tjener jo kun lokalsamfundet, at vi har så mange varierede tilbud som muligt. Desuden er tomme butiksvinduer ikke det bedste signal for byen at sende, siger Gunnar Landtved.

Spørger man imidlertid ejeren af ejendommen Hestehavevej 4, ejendomsinvestor Hans Jørgensen, så er der ingen grund til bekymring.

- Jeg arbejder på at få fundet en forpagter hurtigst muligt. Jeg har allerede nogen, der kigger på lokalerne nu til et nyt spisested. Jeg tror derfor ikke, at Ryslinge skal undvære et spisested ret længe, siger Hans Jørgensen og understreger, at selvom det er jul og nytår, så har hans kontor altid åbent, hvis andre er interesserede i at forpagte stedet.