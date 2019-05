Pigeraketten lander i Ringe: Ringe Boldklub vil gerne have flere piger ud på fodboldbanerne

Ringe: Ringe Boldklub vil gerne have flere af de lokale piger ud på fodboldbanerne. Sammen med DBU inviterer de derfor alle piger mellem 5 og 11 år til Pigeraketten.

Det bliver tre timer fyldt med fantasi, sjov og masser af fodboldaktiviteter. Raketten lander mandag 27. maj, hvor frivillige fra klubben og en DBU instruktør, er klar kl. 17 til 20 til at tage imod fodboldivrige piger, der har lyst til en sjov dag, hvor de kan prøve kræfter med fodboldspillet gennem masser af fantasifulde lege og aktiviteter. Pigerne skal blandt andet forbi Mælkevejen, Saturn og Solen og klubbens frivillige er med til at guide hele vejen gennem solsystemet mod den sidste og afgørende opgave: at samle nøglen til klubhuset.

Mor og far er naturligvis velkomne til at være til stede til det hele, og når dagen er veloverstået, er der masser af information at hente om det at være medlem af en fodboldklub.