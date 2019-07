Perlemagi, strik og tasker i sommerferien

Ringe: - Traditionen tro bugner området med aktivitetstilbud til de ferieramte unger, og i Midtfyns Husflid er vi da selvfølgelig også med, lyder det i en pressemeddelelse fra Midtfyns Husflid.

- På vores ene sommerferiehold har vi dog lagt op til en fælles oplevelse mor/barn eller bedsteforældre/børnebørn, da ungerne skal være i følge med en voksen.

- Vi har allieret os med Pernille Fisker, der står bag "Perlemagi" og tirsdag 30. juli er der to muligheder for at lege med på hendes helt unikke perleleg. Et formiddagshold kl. 10-12 og et eftermiddagshold kl. 13-15. Vi glæder os til at se mange kreative idéer.

Torsdag og fredag 1. og 2. august står den på strik og tasker sammen med Birgitte Hansen - og der kan man sagtens komme uden mor (aldersgrænse 10 år), lyder det fra Midtfyns Husflid.

I introduktion til taskekurset lyder det:

"Hvad med at strikke eller hækle et betræk til en småkedelig taske, så den bliver unik i egen stil. Vil du gerne lære at strikke? Eller skal du have det genopfrisket? Vi starter fra bunden med at lære at slå op, strikke ret og vrang, lukke af med mere".