56-årige Per Lautrup bor her på Svelmøparken i Vester Aaby. I 17 har han arbejdet som skorstensfejer i brorens firma i Stenstrup. Nu skal han hyldes, fordi han i maj sidste år reddede en 65-årig kvindes liv på Stenstrup Station. Foto: Palle Søby

56-årige Per Lautrup fra Vester Aaby trådte til, da 65-årige Gurli Anita Kanstrup Lauritsen fik hjertestop på Stenstrup Station i maj 2018. Nu skal han hædres for sin indsats som en af 54 indstillede til prisen som "Årets hjerteredder".

Vester Aaby: Hvis ikke Per Lautrup fra Vester Aaby havde skullet køre sin datter til toget i Stenstrup 27. maj 2018, havde 65-årige Gurli Anita Kanstrup Lauritsen formentlig været død i dag. - Min datter bor i Aarhus og skal med toget hjem. Pludselig siger hun: "Det ser da mærkeligt ud med hende damen dér inde i venteskuret". Så kommer toget, og min datter stiger på. Jeg tager fat i kvinden, men der er ikke noget liv. Folk går bare rundt, og der er ingen, der ser det. Kvinden sidder dér, og det bobler ud af munden på hende. Jeg kigger hende i øjnene, hun er helt væk. Jeg har dén dér 112-app på min telefon. Den trykker jeg på og kalder op til alarmcentralen. "Jeg har fundet en livløs person på Stenstrup Station", siger jeg. "Ja, det kan vi se", siger de. Det kan de simpelthen se på koordinaterne. De tilkalder en ambulance, og jeg bliver stillet om til en sygeplejerske, der spørger, om jeg vil give livreddende førstehjælp. "Ja, det vil jeg gerne", siger jeg og får kvinden lagt ned på fliserne. Så kører jeg ellers to pust og 30 slag, indtil ambulancen kommer, fortæller Per Lautrup. - På min mobil kan jeg hele tiden følge med i, hvor langt de er nået, og sygeplejersken guider mig undervejs. Der når også et komme en hjerteløber med en hjertestarter omme fra hallen. Vi får den sat på og når at give et slag, så kommer ambulancen. Der er en masse mennesker rundt om mig, og jeg skal også snakke med politiet. Så ser jeg, at de begynder at få liv i hende.

Førstehjælp redder liv Hvert år bliver cirka 4000 danskere ramt af hjertestop uden for hospitalet, det svarer til næsten 11 om dagen.



Hvis en person får hjertestop, og der ikke ydes genoplivning, før ambulancen når frem, overlever en ud af 30. Hvis vidner træder til og yder genoplivning, overlever en ud af otte.



Hjerteforeningen satser stort på, at endnu flere danskere skal være i stand til at yde førstehjælp, når ulykken indtræffer.



Hvis man samler 5-15 personer og kontakter Hjerteforeningen, kommer der gratis en instruktør ud og lærer kursisterne, hvordan 30 tryk, to pust og en hjertestarter kan redde liv.



25.000 mennesker har allerede deltaget i kurset, der varer 30 minutter.



Søndag 28. april kan man gå sig til en gratis hjertestarter, når Hjerteforeningen har dør-til-dør-indsamling. Hvis 15 personer danner en gruppe og går en indsamlingsrute, får man en hjertestarter sat op på et sted, man selv har valgt.



Kilde: Hjerteforeningen

Per Lautrup har været med i hjertestarterforeningen i Vester Aaby. Han mener, at mange flere burde lære førstehjælp, og mange flere burde kunne bruge en hjertestarter som den her ved Bøgebjerghallen. Foto: Palle Søby

Mødte Gurli en måned efter Per Lautrups indsats den dag er årsagen til, at han fredag 8. februar skal til København for at blive hyldet sammen med 53 andre "hverdagens hjertehelte". Af de 54 indstillede nominerer et dommerpanel tre redninger til at modtage prisen som "Årets hjerteredder". Den hjerteredder, der opnår flest stemmer på hjerteforeningen.dk/givliv, modtager den ultimative hyldest i "Hjertegalla", der sendes live på TV2 Charlie lørdag 9. marts. - Da Gurli vågnede op på OUH, kunne hun ikke forstå, at hun havde så ondt i brystkassen. Men det var, fordi jeg havde brækket fire ribben på hende. Men det er helt normalt, fortalte lægerne mig. - Omkring en måned senere mødte jeg Gurli, da hun var på besøg hos sin datter i Stenstrup. Hun har fået lidt hukommelsestab, men har det efter omstændighederne godt, fortæller Per Lautrup, der siden har været i løbende kontakt med Gurlis familie via sms. - Fra hun stemplede ind med sit rejsekort, gik der kun fire minutter, inden jeg kom, så hun har ikke siddet der ret længe, og det var heldigt for hende, siger Per.

Per Lautrup arbejder til daglig som skorstensfejer hos sin bror, skorstensfejermester Ole Lautrup i Stenstrup. Foto: Palle Søby

Alle burde lære det Selv om Per Lautrup har taget flere førstehjælpskurser og været med i hjertestarterforeningen i Vester Aaby, har han tit tænkt på, hvad han egentlig ville gøre, hvis han en dag fik brug for det. - Men da jeg stod i det, var jeg slet ikke i tvivl. Jeg gik bare i gang. Det var også det, politiet sagde til mig bagefter: Man kan ikke gøre noget forkert. Derfor er det vigtigt at få spredt budskabet om, at mange flere burde lære det her. Men mange tør ikke. Man skal blot tage et kursus på fire timer, hvor man også lærer hjertemassage, lyder opfordringen fra Per Lautrup, der også anbefaler alle at hente 112-appen. Han har i 17 år arbejdet som skorstensfejer i brorens firma i Stenstrup, Skorstensfejermester Ole Lautrup. Per Lautrup er gift med Marianne Nielsen, og sammen har de to voksne døtre, Ida på 28 og Thea på 24.

56-årige Per Lautrup stammer fra Fjællebroen og har i 28 år boet her på Svelmøparken i Vester Aaby sammen med sin kone, Marianne Nielsen. Foto: Palle Søby