Pensler, rullespande og maling: Maler ribbet for udstyr

Gestelev: En maler, der var i færd med at male et hus på Gestelevvej, har måttet skaffe sig nyt udstyr for at kunne gøre arbejdet færdigt.

Ukendte gerningsmænd eller gerningsmand brød nemlig hoveddøren til huset op, og det lykkedes vedkommende at stjæle både rullespande og maling fra de forskellige rum. Derudover forsvandt en mængde pensler, som er malet blå i enden, 40 liter blandet maling samt en gul værktøjskasse i stof, hvorpå der står "Mia", oplyser Fyns Politi.

Indbruddet er sket i perioden 18. december klokken 18 til 19. december klokken 7.15.