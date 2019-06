Pengeregn til Stationsbygningen: - Det har stor betydning for en forening som vores

Ringe: Stationsbygningen i Ringe er for andet år i træk den heldige modtager af en stor donation fra Andelskassen i Ringe.

Donationen fra Andelskassen er på 17.000 kroner, og er allerede blevet vekslet til musikudstyr - helt nøjagtigt til et elektronisk klaver, to mikrofoner, en mikser og nogle højttalere. Udstyret bliver brugt i forbindelse med fællesspisning, musikstation og koncerter, fortæller Rikke Dyrgaard, som er en af de ildsjæle, der skaber liv og aktivitet i Stationsbygningen, i en pressemeddelelse.

- Det har stor betydning for en forening som vores, når der dumper en stor check på 17.000 kroner ind ad døren. Stationsbygningen blev grundlagt for at skabe en lokation for det mangfoldige og måske lidt skæve fællesskab på tværs af generationer her i området. Det koster naturligvis penge at skabe aktiviteter, så pengene fra Andelskassen er både med til at gøre det lettere at gennemføre vores arrangementer og sætte nye projekter i søen, siger Rikke Dyrgaard tilføjer:

- Og ikke mindst er det et økonomisk skulderklap, som gør, at vi får ekstra mod på at bruge tid og kræfter på det frivillige arbejde. Jeg kan kun sige, at det er fantastisk med en håndsrækning fra den lokale andelskasse. Andelskassen i Ringe og initiativgruppen bag Stationsbygningen kender hinanden og har et godt samarbejde til daglig, og det betyder meget, at Andelskassen bakker os op og tror på projektet.