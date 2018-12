Pendlerne juler på Ø-færgen: Her er transportid kvalitetstid

Hver dag, pendler en lille flok øboere til og fra fastlandet. Blandt dem er Trine Høj, hendes mand, Jørgen Bjerggaard, og deres datter Lærke. Familien bor på Lyø, men skole og arbejde ligger i Faaborg. For dem er færgeturen et vigtigt tidspunkt på dagen, hvor der er tid til fællesskab og hygge med de andre passagerer.

Nede på kajen står en lille flok vindblæste, men morgenfriske lyboere i et læskur, kun oplyst af en ensom gadelygte og færgens projektører. De er klar til at gå ombord på færgen og tage den én time lange sejltur ind til Faaborg, hvor de arbejder og går i skole. Enkelte har cykler med, resten er til fods.

- På Lyø er alle venner på kryds og tværs. Det er et lille samfund, hvor alle kommer hinanden ved, og hjælper hinanden. Lærke har altid nogen andre voksne at følges med hjem, hvis Jørgen eller jeg ikke er med, forklarer Trine Høj.

Færgeturen er fuld af traditioner og faste rutiner. Om fredagen mødes de voksne til en fyraftensøl og børnene hygger med bland-selv-slik. Det er en fast aftale, at Lærke står for at blande slik til de andre børn, før familien går ombord.

Færgen er pyntet op til jul. Røde julestjerner i vinduerne gynger i takt med bølgerne, og ved et af bordene står der også et lille juletræ. Forleden løb den årlige julefrokost af stablen, med smørrebrød og julehygge på hjemturen.

Tid til at grine

Sejlturen er et vilkår som øboer. Familie og venner på fastlandet kender færgetiderne og ved, at de skal planlægge arrangementer, så alle kan nå den sidste færge. Den sejler kl. 20 i hverdagen og kl. 16 i weekenden. Heldigvis, bor Trine Højs mor i Faaborg, så der er altid et sted at overnatte, hvis et personalemøde eller andre aftaler trækker ud.

- Vi har vendt turen til noget positivt. Det er en tur, hvor vi har tid til at grine, snakke og hygge med vores venner. Hvem har ellers det på vej til og fra arbejde? spørger Trine Høj og sender et varmt smil til de andre ved bordet.

Færgen nærmer sig Faaborg Havn og klokken slår 7.30. Det er stadig mørkt, da broen går ned og pendlerne strømmer ud på kajen. Lærke får et hurtig farvelknus fra mor og far og skynder sig ud mod skolebussen.

- Vi ses senere, siger Trine Høj, før hun stiger på cyklen og kører ud i morgentrafikken.